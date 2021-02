David et Laeticia sauvent la tombe de Léon Smet

«Je discutais avec ma maman quand elle m'a annoncé que la tombe du père de Johnny Hallyday, Léon Smet, allait être désaffectée au sein du cimetière de Schaerbeek», a raconté Véronique, une fan de Johnny à RTL Info. «Incrédule, je me suis rendue sur place, où j'ai en effet constaté qu'un panneau avait été placé et que la concession arrivait à expiration le 31 décembre 2020».

«C’est choquant, c’est la seule personne de la famille Smet qui est enterrée chez nous. Johnny est enterré là-bas au loin, c'est donc le seul de la famille, qui est sur notre territoire, parce qu’il était quand même belge», a confié le père de Véronique, à nos confrères belges. Ceux-ci ont alors interrogé David Hallyday pour savoir ce qu'il en était et le chanteur, qui ignorait tout de la situation, a immédiatement indiqué qu'il prendrait en charge le renouvellement de la concession. «Le caveau sera toujours là. Paix à son âme».

Même volonté du côté de la veuve du Taulier: «Cela me touche beaucoup et j'y suis très sensible. C'est mon mari qui avait organisé l'enterrement de son père à l'époque», a confié Laeticia Hallyday. «Malgré les traumatismes liés à son enfance et à l'abandon de son père. Il lui avait pardonné et s'était occupé de tout organiser». C'est d'ailleurs lui qui avait renouvelé la concession en 2005.

Plus de tombe pour le père de Johnny à Schaerbeek? David Hallyday a réagi https://t.co/vtekSnYUa7 — RTL info (@rtlinfo) February 9, 2021

