Une star de «Skins» renversée par un camion

La terrible nouvelle a été annoncée sur Instagram par la sœur de Kathryn Prescott, Megan. «Mardi soir, j’ai reçu l’appel le plus terrifiant de toute ma vie. Ma jumelle, Kathryn, a été heurtée par un camion transportant du ciment au moment où elle traversait une route à New York, le 7 septembre», a écrit la Britannique. Selon la police de la ville, l’accident s’est produit quand le chauffeur du véhicule, âgé de 55 ans, a tourné à droite à un carrefour et n’a pas cédé la priorité à Kathryn.

L’actrice de 30 ans, qui s’est faite connaître grâce à son rôle d’Emily Fitch dans la série «Skins», a dû subir une intervention chirurgicale en urgence, mais ses jours ne sont plus en danger. Elle souffre non seulement d’une double fracture du bassin, mais ses deux jambes, son pied et l’une de ses mains sont également cassés, a raconté sa sœur. Selon les médecins l’actrice a échappé de peu à la paralysie, mais ils ont bon espoir qu’elle se remette complètement.

Dérogation Covid

Megan a décidé de se rendre à son chevet, à New York. Elle s’est finalement envolée d’Angleterre dimanche 12 septembre après de nombreuses difficultés. Les restrictions liées au Covid-19 ne permettaient en effet pas à la jeune femme d’entrer aux États-Unis, bien qu’elle soit vaccinée et en possession d’un test PCR négatif. C’est grâce au soutien de ses abonnés sur les réseaux sociaux, que la bodybuildeuse a finalement obtenu une autorisation spéciale.

Elle pourra donc soutenir Kathryn durant la longue rééducation qui l’attend.

(L'essentiel/jfa)