Jeremstar se dit de retour, mais Hanouna veut le virer

Muet depuis un peu plus de deux mois, Jeremstar s'est exprimé jeudi soir dans «Quotidien», sur TMC. Face à Yann Barthès, le roi des réseaux sociaux est venu parler du scandale sexuel dans lequel il est impliqué. Un scandale qui lui vaut, notamment, d'être éloigné de l'émission de C8, «Les Terriens du dimanche», à laquelle il participait comme chroniqueur.

D'après le blogueur des stars, l'histoire qui a éclaté au grand jour et dans laquelle son nom est cité, est une invention. Face à Yann Barthès, Jeremstar a assuré, comme il l'avait fait via deux communiqués, n'être au courant de rien. Ni des allégations concernant son ancien camarade de web, Pascal Cardonna alias Babybel, ni de ce qu'on pourrait lui reprocher. Jeremstar a donc fait son retour jeudi soir devant les caméras «parce qu'à un moment donné, il fallait que je reprenne le cours de mon existence. Je me suis mis à disposition de la justice pendant deux mois. Je n'ai pas été entendu, même en tant que témoin.»

Cyril Hanouna est très remonté

«J'aimais les réseaux sociaux, aujourd'hui j'en suis dégoûté», a ajouté le jeune homme, estimant que le web est devenu un déversoir à haine. Il entend d'ailleurs désormais se consacrer à la lutte contre le cyberharcèlement. Et revenir le plus vite possible sur C8 dans l'émission animée par Thierry Ardisson. Un retour qui semble compromis. Car cette interview accordée en primeur à «Quotidien» sur TMC a mis Cyril Hanouna très en colère. La star de C8 est fâchée que Jeremstar ait choisi Yann Barthès plutôt que «TPMP», émission emblématique de la chaîne qui emploie le roi du web.

«C8 ne veut plus entendre parler de Jeremstar», a affirmé un Hanouna très remonté. Il ne sera plus à l'antenne, après son passage sur TMC, selon l'animateur star: «Quand on a une famille, il faut rester dans sa famille et il ne faut pas trahir.» Pourtant, Jeremstar a affirmé hier soir avoir reçu l'autorisation des producteurs des «Terriens du dimanche» pour s'exprimer sur TMC. Cette journée de vendredi devrait être riche en rebondissements.

(L'essentiel)