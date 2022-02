Stéphane Bern pleure «le meilleur des pères»

«Il était le meilleur des pères, à la fois fier de ses fils et inquiet pour nous», a écrit Stéphane Bern sur Instagram, en légende de deux photos intimes. «Un homme de bien, un esprit cultivé et curieux de tout, l’élégance incarnée et doté d’un humour taquin, moqueur».

Et de poursuivre, «il a rejoint notre chère mère, trente ans après elle, lui ayant voué un amour inébranlable et inconsolable». Celui qui figure dans le Top 10 des animateurs préférés des Français s'est dit chanceux «d’avoir des parents qui ont fait de moi ce que je suis, me donnant tant d’amour mais aussi m’inculquant la rigueur, la discipline, le don de soi et le sens du devoir».

Comme il l'avait déjà confié à «Sept à huit», «[s]morts vivent avec [lui]»: «Notre père Louis Bern continuera de vivre dans le cœur et la mémoire des vivants», a-t-il conclu ce vibrant hommage. Nombreux ont été les célébrités à lui apporter leur soutien, comme son acolyte Nikos Aliagas ou encore la chanteuse Élodie Frégé et l'animateur Bruno Guillon.

(mc/L'essentiel)