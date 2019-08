Enceinte, Nabilla s'effondre en pleine rue

Enceinte de 7 mois, Nabilla s'est fait une sacrée frayeur, dimanche dernier. Alors qu'elle se promenait dans une rue de Londres, où elle réside avec son mari Thomas Vergara, la starlette de 27 ans a été victime d'une lourde chute, après un soudain malaise.

«Je me suis évanouie. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est passé, mais je pense que c'est à cause de la fatigue», a raconté la bimbo sur Snapchat. Heureusement, plus de peur que de mal pour la future maman, qui est tombée sur le dos. La Franco-­Suisse s'en sort avec quelques égratignures et des bleus aux coudes.

Cependant, sa mésaventure l'a quand même un peu paniquée. «On a été aux urgences, on voulait être sûrs que tout allait bien et il n'y a pas de soucis, le bébé va très bien», a-t-elle précisé. Le médecin lui a donc prescrit «des vitamines spéciales». De quoi rassurer ses nombreux followers...

(L'essentiel/lja)