Kylie Jenner est-​​elle en couple avec Drake?

La demi-sœur de Kim Kardashian est-elle allée se consoler dans les bras de Drake? C'est la dernière rumeur qui circule du côté de Los Angeles. Quelques semaines après sa rupture avec Travis Scott, la jeune milliardaire a été aperçue à l'anniversaire du rappeur, relate la presse américaine.

Et d'après les personnes présentes, Kylie était particulièrement proche de la star de 33 ans... Les deux vedettes se côtoieraient depuis plusieurs semaines et il se murmure que leur récente proximité soit une des raisons de la rupture avec Travis.

Cela paraîtrait pourtant relativement surprenant. S'il se connaissent de longue date, Drake n'a jamais été proche du clan Kardashian. Bien au contraire, l'un des meilleurs amis de Kanye West, Pusha T avait pris le Canadien en grippe l'année passée en révélant notamment l'existence d'un enfant caché. Qui plus est, Travis Scott et Drake ont fréquemment collaboré ensemble, notamment sur «Sicko Mode». En plus de lui voler la vedette, Drake lui a-t-il piqué sa copine?

