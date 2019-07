Heidi Montag sur le billard à cause des critiques

Elle avait défrayé la chronique en subissant dix interventions de chirurgie esthétique en un seul jour, en 2009. Alors âgée de 23 ans, Heidi Montag avait eu le nez, le menton et les seins refaits, les oreilles recollées et le front lifté. Sur le billard, la jeune femme avait failli mourir.

La starlette de téléréalité, qui s'est fait connaître dans l'émission «The Hills», sur MTV, ressemble désormais à une poupée Barbie. Pourtant, avant d'être célèbre, Heidi n'avait pas de complexe particulier. Selon son mari, Spencer Pratt, ce sont les critiques cruelles des internautes sur le physique de son épouse qui l'ont poussée à se transformer. «Heidi pensait qu'ils arrêteraient de la juger si elle se faisait opérer. Elle imprimait les remarques de ses haters pour les montrer au chirurgien, afin qu'il corrige ses supposés défauts», confie-t-il à Cosmopolitan.

De son côté, Heidi admet avoir été irresponsable durant cette période. «J'avais une telle pression à cause de la haine et de la négativité à mon égard sur le Net. Et j'étais bien trop jeune pour prendre cette décision, parce que j'ai eu de sérieuses complications post-­opératoires».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)