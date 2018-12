Benzema «sparring-​​partner» de Booba?

L'épisode, dont on ne sait même plus le numéro, de la brouille entre les rappeurs Kaaris et Booba a pris une nouvelle tournure, sur le web. Mercredi, le N°9 du Real Madrid a publié une vidéo où on le voit à l'entraînement en salle de force et sur un ring, aux côtés du chanteur de 42 ans, originaire des Hauts-de-Seine.

Booba prépare ainsi certainement le défi qu'il s'est lancé avec un «adversaire», qu'il avait rencontré une première fois à l'Aéroport d'Orly. Un pugilat qui avait longtemps défrayé la chronique dans l'Hexagone. Ils veulent désormais s'expliquer sur un ring, dans des règles encore à définir. Le combat pourrait avoir lieu au Paris la Défense Arena en avril prochain.

(L'essentiel)