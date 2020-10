Laeticia a retrouvé l'amour avec un acteur

«C'est un acteur, c'est aussi un réalisateur et c'est un homme célibataire»: sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Bernard Montiel, qui ne porte vraiment pas Laeticia Hallyday dans son cœur, avait révélé il y a quelques jours qu'elle avait déjà retrouvé l'amour, quelques jours seulement après avoir rompu avec Pascal Balland, un restaurateur parisien avec qui elle était en couple depuis l'été 2019.

Une information confirmée ce vendredi par le journal Voici qui croit savoir que la femme du Taulier partage aujourd'hui sa vie avec Jalil Lespert, acteur de 44 ans. Ils se sont d'abord parlés au téléphone cet été, le comédien, qui est aussi réalisateur, souhaitant tourner un biopic sur la vie Johnny Hallyday. Ils se sont vus la semaine dernière à Paris et cela «sonne comme une évidence», note Voici. Ils auraient même organisé une rencontre avec tous les enfants. Quatre filles et un garçon: Jade et Joy d'un côté, Aliosha, Gena et Kahina (née de l'union de Jasper Jalil avec Sonia Rolland) de l'autre.

Cesar du meilleur espoir masculin en 2001 pour son rôle dans «Ressources humaines», Jalil Lespert continue de faire l'acteur mais se consacre aujourd'hui davantage à la réalisation: on lui doit la série «Versailles» ou encore le biopic sur Yves Saint Laurent avec Pierre Niney. Drôle de coïncidence, il a été proche de Laura Smet (elle a notamment tourné dans «Yves Saint Laurent» et était invitée à ses 40 ans) et de Nathalie Baye à qui il a donné la réplique dans «Le petit lieutenant»

(mc/L'essentiel)