L'étrange photo d'Amanda Knox avant son mariage

Dans quarante jours, Amanda Knox sera une femme mariée. À l'approche du grand jour, l'Américaine de 33 ans a raconté sur Instagram qu'elle estime le nombre de tâches qui lui reste à accomplir à «267». Ce n'est cependant pas ce petit trait d'humour qui a attiré l'attention des internautes, mais plutôt la tenue vestimentaire choisie par la trentenaire.

«Je me suis enfermée dans l'atelier de bricolage et je porte mon ancien uniforme de prison. Véritablement les authentiques pull et pantalon de jogging dans lesquels je vivais au centre pénitencier de Perugia», a écrit Amanda Knox. Certains abonnés de l'Américaine ont été interloqués par cette photo, saisissant mal le rapport avec sa future union avec le journaliste Christopher Robinson.

«Clairement, vous saviez que cela attirerait l'attention. Je ne comprends vraiment pas ce que cela a à voir avec votre mariage , honnêtement», a commenté une internaute. «Brûlez-les et évacuez les cendres! Pourquoi les porter à nouveau?», s'est interrogée une autre utilisatrice. «Je suis assez choqué que vous ayez gardé cette tenue», a avoué un abonné, tandis qu'un autre a trouvé «étrange» la publication d'Amanda Knox.

Un appel aux dons pour son mariage

La grande majorité des followers de la trentenaire lui a cependant apporté son soutien, rendant hommage à sa «force» et à son «courage». Pour rappel, Amanda Knox a passé quatre ans derrière les barreaux en Italie, entre 2007 et 2011. Après un feuilleton judiciaire hors normes et plein de rebondissements, l'Américaine avait été définitivement innocentée du meurtre de sa colocataire Meredith Kercher.

Depuis, la trentenaire tente de reprendre une vie normale, mais sa personnalité continue de diviser l'opinion publique. En juillet dernier, elle avait créé la polémique en lançant un appel aux dons pour financer son mariage: les internautes étaient invités à donner entre 25 et 10 000 dollars. Certains avaient jugé cette sollicitation du public scandaleuse. Un journal avait qualifié de «honteuse» cette requête du couple et de nombreux twittos avaient critiqué la démarche. «C'est d'un tel mauvais goût que je ne peux m'empêcher de penser que c'est une blague», avait écrit l'un d'eux.

(L'essentiel/joc/afp)