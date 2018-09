Pamela «ne sait pas où elle va» avec Adil Rami

L'ex-naïade d'«Alerte à Malibu» est-elle toujours en couple avec le footballeur français? C'est la question qui brûle toutes les lèvres depuis qu'on raconte que Pamela Anderson aurait refusé la demande en mariage d'Adil Rami avec lequel elle sort depuis juin 2017.

Invitée lundi dans «Quotidien», sur TMC, l'Américano-Canadienne de 51 ans a refusé de répondre aux questions de Yann Barthès à ce sujet. «Ce n'est pas une chose sur laquelle je souhaite m'exprimer à ce stade», lui avait-elle balancé, un brin offusquée.

«Il est très jeune»

Le même soir, le sportif de 32 ans était invité dans l'émission concurrente, «TPMP», sur C8, où il n'a pas dit un mot sur sa compagne. A croire que le sujet était tabou. Néanmoins, Pam s'est montrée un peu plus loquace dans la presse écrite sur sa relation avec le défenseur de l'OM. «Vous savez, je ne sais pas où on va tous les deux. Il est très jeune et ce n'est pas un mauvais garçon», confie-t-elle dans «Télé Star». L'actrice, qui souhaiterait avoir recours à une fécondation in vitro pour avoir un enfant avec son chéri, aurait été blessée par les critiques relevant leurs 19 ans d'écart.

Alors qu'elle se déhanchera bientôt dans «Danse avec les stars» sur TF1, Pam brouille encore les pistes. «Mes enfants viendront me soutenir et je suis sûre qu'Adil m'encouragera quand il aura le temps», dit-elle. Une chose est sûre: l'activiste de la cause animale sait entretenir le buzz autour d'elle..

(L'essentiel)