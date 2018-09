Un parfum de Corse au concours Miss Univers

View this post on Instagram

Après des semaines d’attente, c’est avec une immense joie que je vous annonce OFFICIELLEMENT que je vais représenter la France à l’international lors du concours MISS UNIVERS !!!! @missuniverse L’élection se déroulera le 16 décembre prochain à Bangkok en Thaïlande ???????? @maevacouckeoff @missfranceoff ayant préféré participer à Miss Monde, c’est en tant que Miss Corse et Première dauphine que j’ai la chance de devenir #missuniversefrance ???????? Merci à l’organisation Miss France pour leur confiance Go c’est parti pour une nouvelle incroyable expérience !! • • After few weeks of waiting, i’m so glad to officially announce my participation to Miss Universe on December 16th in Bangkok, Thailand ???????? @maevacouckeoff @missfranceoff will go to Miss World, that’s why I have the opportunity to become the new miss Universe France. I’m so proud to represent my little island and my country in an international beauty pageant Thank you so much to Miss France Organisation to trust me Let’s go to live a new amazing experience • • #misscorse #missfrance #missuniversefrance #missuniverso #missuniverse2018 #amazingnews #beautypageant #competition #france #evacolas #corsica #international #newexperience #miss