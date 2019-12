Qui en veut à Elizabeth II et Liz Hurley?

L'actrice a révélé dans l'émission «Watch What Happens Live!» qu'elle a découvert qu'elle avait un point commun avec la reine Elizabeth II et il ne s'agit pas seulement du prénom! L'actrice partage en effet avec la monarque... un harceleur !

Dans une interview pour «Watch What Happens Live!», la star a révélé que son équipe de sécurité est en alerte en permanence pour un individu en particulier, qui lui envoie régulièrement des lettres. Et ce «fan» acharné a une autre correspondante: la reine d'Angleterre.

«Dans mon bureau à Londres, j'ai un dossier que j'appelle «Les Fous». Et à chaque fois que certaines personnes m'envoient des lettres, il faut les envoyer dans les dossier des Fous. Il y a un fou en particulier, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais il ne harcèle que deux personnes. Je suis l'une d'entre elles et l'autre, c'est la reine d'Angleterre. Je pense que je n'aurais pas dû dire ça à la télé. Je reprends tout!», a-t-elle lancé au présentateur.

(L'essentiel/Cover Media)