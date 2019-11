Lola Dubini prête à attaquer ses détracteurs

Suivie par plus de 530 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Lola Dubini adore les faire rire avec ses vidéos décalées où elle assume ses travers et ses rondeurs. Pourtant, certains internautes ne peuvent pas s'empêcher de lui balancer de violentes critiques sur son physique. Blessée, la youtubeuse a expliqué à ses fans sur Twitter qu'elle voulait attaquer ces trolls en justice, mais qu'elle ne savait pas comment faire.

«J'ai essayé de porter plainte sur Pharos (NDLR: plateforme française permettant de signaler en ligne des contenus et comportements illicites sur Internet), mais ils ne prennent que les insultes à caractère raciste, xénophobe, homophobe ou sexuel. Le reste doit se faire dans un commissariat», a-t-elle écrit, en demandant à ses admirateurs de l'aider dans sa requête. Très remontée contre ses détracteurs, la Française de 26 ans a ajouté: «J'ai le droit d'exister sans me faire fracasser par des débilos qui in fine doivent payer et comprendre leur bêtise».

Victime de harcèlement scolaire

Prête à tout pour arriver à ses fins, Lola a même contacté sur le réseau social Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, pour avoir une réponse à sa question. En vain. C'est finalement un internaute qui lui a conseillé de contacter la Commission nationale de l'informatique et des libertés de France (CNIL) pour que sa plainte soit considérée.

Ce n'est pas la première fois que Lola se bat contre l'injustice. Victime de harcèlement scolaire quand elle était ado, elle a abordé ce sujet dans l'une de ses vidéos, afin de sensibiliser les gens à ce problème. C'est en faisant de la musique que la jeune femme a pu s'en sortir. «Le message que je veux faire passer, c'est qu'on peut transformer cette mauvaise énergie en un truc porteur», avait-elle dit.

(L'essentiel)