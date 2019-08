Bâle pas chaude pour voir Booba et Kaaris se battre

Il y a un an, jour pour jour, Booba affrontait l'équipe de Kaaris à Orly et asséna ce coup de pied légendaire. pic.twitter.com/zdsrSIBjma — Аксел (@Dunki__) July 31, 2019

Booba contre Kaaris, 973e épisode. Au moins. Alors que les deux rappeurs français avaient finalement trouvé un lieu et une date pour leur combat promis depuis des plombes, un contretemps pourrait empêcher la rencontre tant attendue (ou pas) entre les deux coqs qui se livrent un duel acharné par réseaux sociaux interposés depuis leur bagarre de chiffonniers dans un aéroport parisien. Cette fois, c'est la ville suisse de Bâle, dont la Jakobshalle est censée accueillir le combat le 30 novembre prochain, qui traîne des pieds pour voir débarquer Booba et Kaaris, rapporte le Dauphiné.

Selon le journal local et la Radio télévision suisse (RTS), le combat pourrait bien ne pas avoir lieu, le Département de la santé du demi-canton de Bâle a annoncé qu'il «ne délivrera pas d'autorisation pour cet événement si le sport n'est pas au premier plan. Pour l'heure, la rencontre annoncée fait des vagues surtout langagières», affirme la RTS. En clair, on ne fait que parler et rien d'autre. En outre, les responsables de la ville de Bâle craignent pour la sécurité. D'après la RTS, les hooligans qui viennent de temps en temps aux matchs de football du FC Bâle suffisent à occuper les forces de sécurité locales.

Le combat sera-t-il une nouvelle fois reporté, alors que les billets doivent être mis en vente en septembre et que les organisateurs ont déjà dû renoncer à Genève, Bruxelles, ou encre Tunis pour leur bagarre? Cela laisserait à Booba et Kaaris un peu de temps pour continuer à s'invectiver sur les réseaux sociaux.

booba vs kaaris vous donne rendez-vous le 30 novembre pour leur combat pic.twitter.com/i9akSz44g2 — Lil Nas daly (@josuedaly1) July 30, 2019

(jw/L'essentiel)