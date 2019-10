Adele s'est rapprochée d'un rappeur anglais

Adele a-t-elle un nouvel homme dans sa vie? Selon le Sun, la chanteuse, dont le divorce d'avec son mari, Simon Konecki, a été officialisé le 12 septembre dernier, serait devenue très proche du rappeur Skepta.

La chanteuse a d'ailleurs célébré le 37e anniversaire du Britannique, il y a quelques semaines, à Londres. «Ils passent de plus en plus de temps ensemble, révèle une source. Ils sont très complices et ont une connexion spéciale. Certains de leurs amis espèrent et pensent qu'ils pourraient devenir un couple génial, un jour.»

Pour le moment, les deux artistes seraient très discrets à propos de leur vie privée. «Ils se concentrent avant tout sur leurs enfants», ajoute l'informateur. Adele est maman d'un petit Angelo, qui aura bientôt sept ans, tandis que Skepta a une fille née en décembre dernier. Les deux Anglais, qui se connaissent depuis 2016, ne se sont pas encore exprimés sur la nature exacte de leur relation.

(L'essentiel/lja)