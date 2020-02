Ils offrent une montre Rolex à leur fils d'un an

Habitués à exhiber sur les réseaux sociaux leur train de vie luxueux à Dubaï, Jazz et Laurent sont suivis par des millions d'abonnés. Cependant, le jeune papa que l'on voit dans la «JLC Family», sur TFX, en a choqué plus d'un lors du premier anniversaire de son garçon, Cayden, dimanche. La raison? Il a offert au bébé une montre Rolex, comme on peut le voir dans une courte vidéo publiée sur Instagram.

«Je t'aime mon fils, un an que tu embellis ma vie chaque jour, tu resteras à vie spécial, je me rappellerai toujours ce que nous avons vécu, je n'aurais jamais pu imaginer être sans toi aujourd'hui. Le temps passe si vite qu'il faut profiter de chaque moment... Merci Dieu de t'avoir laissé à nos côtés. Joyeux anniversaire le King», a-t-il écrit en commentaire. Face à ces images, les critiques sur le Net n'ont pas tardé à fuser. «Il ne sait même pas lire l'heure, vous êtes toujours dans l'abus», s'est insurgé un internaute. «Pour ses deux ans, le petit aura une Porsche», a ironisé un autre. «C'est d'un ridicule», «L'argent rend vraiment certaines personnes très bêtes!», pouvait-on aussi lire.

«Je fais ce que je veux avec mon argent»

Touché par ces attaques, le candidat de téléréalité ne s'est pas laissé faire. «J'anticipe vos polémiques! J'ai déjà reçu beaucoup de messages parce que j'ai posté une photo de mon fils avec une montre Rolex, a-t-il expliqué sur Instagram. Premièrement, je fais ce que je veux avec mon argent, deuxièmement, une montre Rolex, c'est un investissement. Pour ceux qui ne le savent pas, les prix augmentent tout le temps, donc c'est comme si je mettais de l'argent sur un compte et ça peut prendre de la valeur en fonction des montres. Vous vous doutez bien que j'avais envie d'acheter quelque chose de valeur pour mon fils que j'aime plus que tout au monde».

Le Français de 27 ans a précisé qu'il adorait les montres et qu'il avait tendance à les collectionner. «Mon fils ne sait pas lire l'heure, mais moi, personnellement, je ne lis jamais ou très rarement l'heure sur ma montre parce que j'ai toujours mon téléphone. Je vois plus une montre comme un bijou, comme un investissement, comme une marque de style. Je suis un homme qui ne peut pas vivre sans montre et c'est pour ça que j'ai des montres adaptées à ce que je fais la journée. C'est ma manière de penser», a-t-il dit.

Laurent a ensuite précisé qu'il avait le droit d'offrir ce qu'il voulait à son fiston. «Si je lui avais offert plein de jouets, d'une même valeur que la montre, ces jouets-là, il aurait joué avec peut-être une semaine ou deux, s'est-il justifié. Cette montre, au final, ne perdra pas sa valeur».

