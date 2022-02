La bague d’Adele affole les internautes

L’année 2022 commence très fort pour Adele. En plus d’avoir raflé trois prix aux Brit Awards, mardi à Londres, dont celui du «Meilleur album de l’année», la chanteuse de 33 ans semble aussi nager en plein bonheur dans sa vie privée. Il faut dire que dès son arrivée sur le tapis rouge de la cérémonie, la star a attiré tous les regards, surtout à cause de l’impressionnant diamant qu’elle portait à l’annulaire gauche. De quoi lancer la rumeur de fiançailles entre elle et son compagnon, Rich Paul. L’artiste, qui a dû reporter sa série de concerts à Las Vegas à cause du Covid, avait officialisé leur relation sur Instagram, en septembre 2021.

Adele a-t-elle ainsi l’intention d’unir bientôt son destin avec l’agent sportif américain de 40 ans? De nombreux internautes, qui ont réagi sur les réseaux sociaux, en sont sûrs. «Adele s’est effectivement fiancée. Ils ne se précipitent pas pour planifier le mariage, mais ils veulent avoir des enfants très bientôt», a déclaré une source sur le compte Instagram deuxmoi, suivi par 1,3 million d’abonnés.

Depuis qu’elle a divorcé, en 2019, de Simon Konecki, père de son fils, Angelo, 9 ans, la Britannique semble avoir retrouvé un équilibre avec Rich. Elle avait même dit que sa relation avec lui était «la plus incroyable, la plus ouverte et la plus facile» qu’elle avait jamais vécue. Interviewée sur sa romance dans «Rolling Stone», elle avait confié: «Je n’en ai pas vraiment parlé à beaucoup de mes amis au début parce que je voulais garder cette relation pour moi».

ADELE IS ENGAGED!!!! — patricia???? (@PatriciaKamara_) February 8, 2022

(L'essentiel/lja)