Le King et des burgers au mariage de Lily Allen

Deux mariages, deux ambiances pour Lily Allen! En 2011, elle s'était unie en grande pompe avec Sam Cooper, dans une petite église du sud-ouest de l'Angleterre, avec une magnifique robe en dentelle.

Mercredi, pour son second mariage, avec l'acteur David Harbour, c'était plutôt King et rock'n'roll à Las Vegas! Au programme, un sosie d'Elvis aux manettes de la cérémonie, des frites et des burgers au buffet et une adorable robe rétro à double boutonnage signée Dior.

Une journée remplie de sourires pour la chanteuse britannique de 35 ans que la vie n'a pas épargnée. La jeune femme a été profondément marquée par la perte de son bébé à six mois de grossesse en 2010 et par la fin de son mariage avec Sam Cooper, en 2016, avec qui elle a eu deux filles, Ethel Mary (2011) et Marnie Rose (2013).

Son mariage traditionnel en 2011

(mc/L'essentiel)