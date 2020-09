Lorie a acccouché d'une petite fille

Lorie a accouché... alors que tout le monde ignorait qu'elle était enceinte! La petite Nina aurait pointé le bout de son nez le 9 août dernier. «J’attendais un peu avant de vous l’annoncer. J’avais besoin de prendre le temps», a écrit Lorie, sur son compte Instagram. «Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Nous le méritions, après le parcours du combattant que fut mon désir de maternité».

Elle fait ici directement référence à son combat contre l'endométriose. Depuis plusieurs mois, elle se bat pour que les femmes atteintes, comme elle, puissent congeler leurs ovocytes en France (NDLR: elle a dû aller en Espagne) et ainsi conserver le rêve un jour de devenir maman.

«Ce message est aussi pour celles et ceux qui doivent se battre pour pouvoir donner la vie. Vous dire de ne jamais perdre espoir, d’avoir foi en votre désir, jusqu’au bout. Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l’épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore».

