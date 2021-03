Harcelée à l'école parce qu'elle était «maigrichonne»

Celle qui a été élue plus belle femme du monde a dû subir des critiques sur son physique. Iris Mittenaere, Miss Univers 2016, a révélé dans l’émission «C à vous» sur France 5, jeudi dernier, qu’elle avait été harcelée quand elle était petite à l’école puis au collège. Notamment parce qu’elle était «maigrichonne». «C’est une blessure que j’ai gardée très longtemps et encore aujourd’hui, je ne peux pas dire que je suis complètement guérie», a commencé la Française de 28 ans, précisant qu’elle avait reçu insultes et coups de la part d’autres enfants.

«Ça a été très dur quand j’étais petite. J’ai eu la chance d’être très bien entourée par ma maman. J’en ai tout de suite parlé», a-t-elle ajouté. Elle a également regretté qu’à l’époque des faits on parlait peu de harcèlement scolaire: «On disait: «Ne te laisse pas faire, défends-toi.» Mais c’est plus compliqué que ça. Aujourd’hui, j’ai l’impression malheureusement que le harcèlement scolaire augmente de plus en plus. Maintenant, on passe au cyberharcèlement qui est encore plus compliqué.»

Selon elle, la solution pour y mettre un terme est d’en parler «pour se faire aider». Et pas forcément avec des adultes. «Il faut surtout en parler aux agresseurs qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu’ils font. C’est souvent des bandes de copains qui pensent qu’ils sont cools. Il faut parler aux enfants et les responsabiliser», a encore estimé Iris.

(L'essentiel/fec)