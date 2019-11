Même les fans des Kardashian sont consternés

Depuis 2007, les familles Kardashian et Jenner, se mettent en scène dans la téléréalité «Keeping Up with the Kardashians». Si des millions de personnes semblent toujours prédisposées à suivre les tribulations de Kim et de ses sœurs, une récente séquence les a plutôt mis en colère.

Dans la bande-annonce du prochain épisode, des images montrent comment Kourtney, Kim et Khloé se livrent à une bataille alimentaire avec leur mère Kris Jenner. Si toutes semblent s'amuser, seule Khloé ne suit pas le mouvement et condamne ce geste: «C'est bizarre et inacceptable», confie-t-elle face à la caméra.

«C'est honteux!»

Comme il fallait s'y attendre, beaucoup de fans ont été indignés par une telle attitude vis à vis de la nourriture. Pour exemple, le compte Instagram de Khloé croule sous des milliers de commentaires peu élogieux.

«Quand je pense au nombre de personnes qui n'ont rien à manger, votre comportement est abject. C'est honteux», tempête un follower. Un autre, plus modéré, a écrit: «Ce n'est pas votre faute si vous êtes riches, mais vous devez aussi penser qu'au lieu de gaspiller de la nourriture, vous devriez la partager avec les sans-abri...»

(L'essentiel/szu)