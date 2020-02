La chanteuse Pomme se sent guérir avec l'âge

Auréolée d'une Victoire de la musique dans la catégorie Album révélation de l'année, le 14 février dernier pour son opus «Les failles», Pomme voit son début de carrière s'annoncer sous les meilleurs auspices. Cependant, tout n'était pas gagné d'avance pour la chanteuse de 23 ans, qui a vécu une enfance compliquée. «Pendant toute cette période, je me suis sentie bizarre, confie-t-elle dans Elle. J'ai toujours ressenti beaucoup d'anxiété.»

De plus, depuis l'âge de 15 ans, la jeune femme est atteinte de vitiligo, maladie auto-immune qui dépigmente la peau. «Elle se développe aussi en fonction du stress et de l'angoisse», explique la chanteuse qui assume ses taches blanches sur son visage. Ses photos sans retouches sur Instagram ont même plu à ses fans. «Tu es fascinante! Ça dépasse ton talent d'artiste, c'est tout autre chose, c'est ce que tu dis, comment tu le dis. Sur scène, c'est l'endroit où tout se vit, où tu te dépouilles de tout, c'est toi et personne d'autre, sans tabous ni jugements. Plein d'amour pour toi», lui a écrit un abonné.

Son succès et l'amour du public semblent avoir des effets positifs sur l'état de santé de Claire Pommet, son vrai nom. Elle a même l'impression que sa maladie de peau régresse. «Ce qui est fou, c'est que les taches varient selon le stress. Plus je vieillis, plus elles rapetissent», constate la chanteuse.

(L'essentiel/lja)