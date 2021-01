Shy'm a accouché d'un petit garçon

Sur une photo en noir et blanc, le sourire éclatant de la maman et la petit main de bébé: Shy'm a annoncé la naissance de son petit garçon ce mercredi sur les réseaux. «Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci», écrit-elle.

Depuis l'annonce en chanson de l'arrivée de son premier enfant en octobre dernier, la chanteuse, devenue aussi comédienne, a largement partagé ses derniers mois de grossesse sur les réseaux sociaux, multipliant les photos dévoilant son joli ventre arrondi.

De nombreuses personnalités ont félicité la toute nouvelle maman comme Matt Pokora, Caroline Receveur, Fauve Hautot, Camille Cerf ou encore son partenaire dans «Profilage», Philippe Bas.

(mc/L'essentiel)