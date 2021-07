Megan Thee Stallion en Une de «Sports Illustrated»

Megan Thee Stallion est sur un nuage. L’Américaine de 26 ans a fait part de sa fierté et de sa joie d’être la première rappeuse à faire la Une de l’édition spéciale maillots de bains de Sports Illustrated. «Je veux remercier toutes les femmes fortes qui m’entourent et qui m’ont inspirée et aidée à aimer mon corps et à vivre ma meilleure vie de fille sexy. Ça représente tout pour moi. C’est un rêve devenu réalité», a-t-elle écrit sur Instagram.

Il faut dire que Megan, révélation de l’année aux Grammy Awards 2021, adore la publication depuis de nombreuses années et plus précisément depuis qu’elle a découvert Tyra Banks en couverture. «Mon premier souvenir d’une Une de l’édition spéciale maillots de bain est Tyra (ndlr: elle avait été le premier mannequin noir en cover, en 1997). Je me souviens que je m’étais dit que cette fille me ressemblait. Cela m’a fait penser qu’un jour, je pourrai aussi être en couverture du magazine. Et devinez quoi? C’est le cas», a confié l’interprète de «Savage» à People.

«Nous étions les deux dans l’océan dès le départ»

Avant de se rendre sur les lieux du shooting, la rappeuse s’est préparée avec soin, s’entraînant notamment à poser sur le sable, le corps à moitié plongé dans l’eau. «Le photographe, James Macari, m’a dit qu’en général, il attendait la quatrième ou la cinquième série de clichés, mais nous étions les deux dans l’océan dès le départ», s’est-elle souvenue.

L’édition spéciale maillots de bain 2021 possède trois couvertures différentes. En plus de Megan Thee Stallion, la joueuse de tennis Naomi Osaka et l’actrice Leyna Bloom ont été choisies pour apparaître en Une.

