Au menu: brochette de stars, bières et saucisses

Ed Sheeran et Beyoncé ont collaboré sur le single «Perfect Duet» en décembre dernier et d'après une source proche du chanteur britannique, il aimerait que la superstar américaine monte sur scène lors de son mariage. «Il a travaillé avec Beyoncé et espère qu'elle se produira à la fête, qui, selon lui, sera comme un mini festival», a déclaré une source au magazine britannique Closer.

L'interprète de «Shape of You» prévoit également d'inviter un grand nombre de célébrités à l'événement, dont Harry Styles, Cara Delevingne et Taylor Swift, qui ont d'ailleurs toutes deux été en couple avec la star de One Direction.

Côté ambiance, Ed Sheeran aurait demandé à ce que la journée soit aussi amusante que possible. «Ed a embauché une équipe d'organisateurs de mariage et leur a donné un budget illimité, affirmant qu'il veut juste que ce soit la plus belle fête de tous les temps, a déclaré la source. Les invités pourront déguster des plats traditionnels tels que des saucisses et de la purée et des tourtes à la sauce, tout en buvant des bières et des ales, plutôt que du champagne et des cocktails.

Ed Sheeran et sa fiancée, qui se connaissent depuis l'école, auraient prévu de se dire «oui» dans le domaine de leur maison dans le Suffolk, où il a été récemment révélé que le chanteur a acheté quatre propriétés côte à côte afin de créer son propre domaine. Cela fournit l'espace parfait pour fonder une famille : «Ils veulent au moins quatre ou cinq enfants et Ed dit qu'il a hâte de faire des mini-Eds !»

(L'essentiel/Cover Media)