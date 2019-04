M. Pokora joue à fond son nouveau rôle de beau-​​père

Si M. Pokora n'est pas le père biologique de la petite Violet, 9 ans, il n'est pas loin de la considérer comme sa fille. À ce titre, le chanteur français ne pourrait pas être plus comblé par la vie qu'il mène à Los Angeles avec Christina Milian et sa fille issue de son ancienne relation avec le rappeur The Dream. «Je ne suis pas le père biologique, mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion», a-t-il confié lors d'un entretien accordé au «Parisien» pour la sortie de son album «Pyramide».

À 33 ans, M. Pokora a su trouver en Californie la tranquillité et l'anonymat que le France ne pouvait plus lui offrir. «J'avais besoin de redevenir quelqu'un de normal sans sentir les regards sur moi en permanence, a continué le chanteur. J'aime prendre le temps de faire des choses normales sans personne autour. Comme pousser un caddie dans un supermarché! Cela peut paraître débile mais, en France, ce n'est pas possible.»

Pour autant, M. Pokora doit maintenant retourner sous les feux des projecteurs puisqu'il va défendre son nouvel album «Pyramide», sorti le 12 avril 2019. Il devrait toutefois bien trouver quelques moments pour retourner à Los Angeles auprès de sa petite famille.

(L'essentiel/Cover media/lja)