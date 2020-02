Shannen Doherty avait annoncé la nouvelle début février. Son son cancer, contre lequel elle s'est battu pendant des années, est revenu mais cette fois il s'avère beaucoup plus avancé et se trouve déjà au stade 4.

Face à l'afflux de messages de soutiens de ses fans et d'autres stars, l'actrice américaine a souhaité prendre la parole sur les réseaux sociaux. «Je voudrais vous remercier pour tout votre amour et prières. C’est une période étrange en ce moment et je ne suis pas encore retombée sur mes pieds, assure-t-elle. Dire que je suis stressée est un euphémisme. Dire que je lutte est léger. Mais... je crois sincèrement que je vais retrouver l’équilibre».

Avec un état d'esprit optimiste, la star, qui avait incarné le rôle de Brenda Walsh dans le feuilleton «Beverly Hills, 90210», ne compte pas abandonner la lutte. «Je vais puiser profondément en moi pour trouver la force intérieure dont j’ai besoin pour affronter tout cela. Je prie de le faire avec dignité et grâce. J’ai tellement à dire. Tant à partager. Je le ferai. Pour le moment, sachez à quel point votre soutien m’élève».

L'actrice, qui a appris la nouvelle en février 2019, se confiait en pleurs, le 4 février dernier, lors d'une interview à la télévision américaine. «C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis: "Pourquoi moi"? Et ensuite, je me dis: pourquoi pas moi? Qui à part moi mérite que ça lui arrive? Mais personne ne mérite ça», expliquait-elle, dans l'émission Good Morning America sur ABC.

Shannen Doherty a été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2015. Après plusieurs années de chimiothérapies et de traitements, la star était en rémission depuis 2017.

(mm/L'essentiel)