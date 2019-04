Beyoncé ne tarit pas d'éloge sur Michelle Obama. Elle a expliqué au «Time magazine» combien l'ancienne Première Dame des Etats-Unis était un modèle et une source d'inspiration pour ses trois enfants. Celle-ci, mariée à l'ancien président des Etats-Unis, a été nommée l'une des personnes les plus influentes du monde par ledit magazine cette semaine, ce qui a poussé Beyoncé à prendre la plume pour rédiger un bref article dans lequel elle décrit pourquoi Michelle Obama est quelqu'un de spécial.

Elle a donc exprimé sa gratitude envers celle qui montre son courage, son honnêteté, et son empathie en tant que femme noire, donnant ainsi un excellent exemple à sa fille de sept ans, Blue Ivy, ainsi qu'à ses deux jumeaux, Sir et Rumi. «Je suis si reconnaissante que mes filles et mon fils vivent dans un monde où Michelle Obama brille comme une lueur d'espoir, qui nous inspire tous à être meilleurs et à faire mieux», a-t-elle écrit.

Du courage et de la discipline

Beyoncé s'est produite au bal d'investiture du président Obama, en 2009, et à la cérémonie de son début de mandat en 2013. Elle a donné des détails sur cette amitié qui a démarré à l'aube de cette présidence historique. «Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, j'ai reçu une accolade d'une femme régalienne, confiante, pleine de chaleur, au calme rassurant, le soir de l'inauguration historique du président Obama», a-t-elle partagé.

Elle a aussi décrit l'importance de voir une femme noire et forte à la Maison Blanche, ajoutant que «qu'elle ressemblait, par sa façon de marcher et de parler, avec ce ton chaud mais plein d'autorité à nos mères et nos sœurs. Elle était forte et ambitieuse, et donnait son avis sans sacrifier son honnêteté ou son empathie. Cela demande du courage et de la discipline». Elle a ensuite expliqué qu'elle était «honorée» de connaître Michelle Obama, rappelant son travail caritatif auprès des jeunes, et le succès de «Devenir», ses mémoires.

(L'essentiel/Cover Media)