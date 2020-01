Kaia Gerber serait-​​elle enceinte de son ex?

Un pantalon de sport, un pot de glace sans lactose dans une main, un livre dans l'autre. La dernière story Instagram de la mannequin Kaia Gerber n'est pas incroyable en soi. Mais le titre du livre qu'elle tient devant l'objectif interpelle, et si on s'y arrête un peu plus longtemps, on pourrait facilement en tirer cette conclusion: la fille de Cindy Crawford, âgée de 18 ans, attend peut-être un heureux événement...

Kaia utilise le livre «One Minute Mother» pour couvrir son visage sur la photo. Elle semble beaucoup apprécier puisqu'elle incite même ses fans à l'imiter. «Lisez ceci», leur conseille-t-elle. La quatrième de couverture indique qu'il s'agit d'un guide destiné aux parents. Il permet à ses derniers d'enseigner à un enfant comment s'aimer lui-même.

Des envies et un petit ventre?

La glace prend ainsi un nouveau sens pour la mannequin: il pourrait s'agir d'une envie de grignotage liée à la grossesse. Et quand on regarde à nouveau son ventre, on y aperçoit une petite courbure.

Les spéculations autour d'une grossesse pour Kaia et son ex-petit ami Pete Davidson, 26 ans, ne sont pas nouvelles. «Les amis et la famille de Kaia ont peur qu'elle tombe enceinte», a récemment déclaré une source dans «Star Magazine». «C'est le cauchemar de tout le monde!».

Les parents sont tendus

Fin décembre, les parents de Kaia, Cindy Crawford, 53 ans, et Rande Gerber, 57 ans, ont été photographiés par des paparazzi lors d'échanges musclés devant l'appartement de leur fille. Était-ce lié à une éventuelle grossesse de Kaia?

Dans le même temps, les médias américains ont annoncé la séparation de Kaia et Pete en janvier. Les deux jeunes n'ont pas officiellement commenté leur statut depuis lors. Quoi qu'il en soit, leur relation reste houleuse.

(L'essentiel/max)