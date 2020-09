Son job l'empêche de trouver l'amour

À défaut d’avoir percé dans la musique, Karima Charni, ex-candidate de la «Star Academy», en 2004, a trouvé sa véritable vocation en devenant animatrice télé. Chroniqueuse musicale depuis plus d’un an au sein de la matinale du week-end sur LCI, la Française de 35 ans est ravie d’avoir décroché ce poste. Cependant, celui-ci comporte de sérieux inconvénients à ses yeux.

«Ce qui est compliqué, c’est les horaires: tu ne sors plus le vendredi soir, ni le samedi soir, les apéros et les dîners et autres anniversaires, c’est fini! Donc ça, c’est très compliqué, confie-t-elle au site Purepeople. Après, j’ai la chance d’être bien entourée donc on me comprend et on arrive à gérer des moments en semaine, etc... Mais oui, c’est dur parfois».

N’ayant plus de temps pour sa vie amoureuse non plus, Karima est célibataire depuis un bon moment. «À l’heure actuelle, si je n’expose (NDLR: sur les réseaux sociaux) personne c’est qu'il n’y a personne», dit-elle. En plus, si la journaliste se met en couple, ce n’est pas juste pour s’amuser: «En fait, j’ai eu beaucoup de relations longues dans ma vie, j’ai fait 10 ans, 4 ans, 3 ans, donc à un moment donné je ne peux pas non plus avoir pléthore de petits amis».

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)