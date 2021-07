Le piercing de Rym Renom devient trop gênant

Gros dilemme pour Rym Renom. Maman d’une petite Maria-Valentina, âgée de moins de 1 an, qu’elle a eue avec Vincent Queijo, l’ex-candidate de téléréalité a un piercing qui n’est absolument pas compatible avec son enfant. Placé sur sa cage thoracique, il attise grandement la curiosité de sa fille, ce qui devient très dangereux pour Rym.

«Parfois quand je la porte, elle est tellement attirée par le piercing qui brille qu’elle a envie de le prendre et de l’arracher. Et je peux vous dire que ça me fait trop mal. Elle a déjà essayé de me l’attraper et de me le tirer, j’ai cru que j’allais m’évanouir», a raconté la Française d’origine marocaine qui porte ce piercing depuis cinq ans dans une story Instagram, samedi 3 juillet 2021.

«Je pense que je dois l’enlever. Ça va me faire trop mal au cœur, parce que je l’aime trop, je le trouve trop beau», a-t-elle déploré.

(L'essentiel/lja)