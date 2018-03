Son mari fait «les dernières vérifications»

Plutôt discret jusqu'ici sur les publications de sa femme, Sebastian Bear McClard est apparu lundi dernier sur son compte Instagram. Et quelle apparition!

Sur la photo, on peut voir le mari d'Emily Ratajkowski très impliqué lors d'un shooting du mannequin, accroupi aux premières loges pour faire «les dernières modifications», comme l'écrit la belle en légende.

Un rôle quelque peu ingrat dont certains ne se plaindraient sûrement pas.

Après avoir annoncé leur union en février dernier, Emily et Sebastian ne se cachent décidément plus. En témoigne ce cliché pris lors de leur lune de miel où le mannequin «pose pour son mari» dans le plus simple appareil.

(L'essentiel)