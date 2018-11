C’est un bikini, Emily, ou un bout de ficelle?

Emily Ratajkowski a une vraie passion pour les bikinis. À tel point qu’ il y a un an, elle a créé sa propre marque: Inamorata. Elle a posté cette semaine sur Instagram, une série de photos de ses dernières créations rikiki. Et qui de mieux qu'elle-même pour les mettre en valeur? Investie corps et âme (surtout corps) dans sa griffe, le mannequin de 27 ans régale ses 20 millions de followers en enchaînant les poses sexy.

Sur ces clichés, Emily porte le maillot Las Olas, décliné en quatre coloris et disponible en pré-commande. La jolie brune affiche sa préférence pour les modèles blanc et rouge.

Le mot d’ordre de ces costumes de bain: l’audace. Il en faudra pour les porter l’été prochain sur la plage. Mais une chose est sûre, ils promettent de faire tourner les têtes.

(L'essentiel)