L'épouse de Camille Lacourt souffre d'un cancer

Les nombreuses photos de l'actrice Alice Detollenaere faisaient pourtant rêver par ses magnifiques paysages et poses de mannequin. C'était sans imaginer qu'elle traversait une terrible épreuve. L'épouse du champion olympique de natation, Camille Lacourt, a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer du sein. C'est par une photo d'elle dans un lit d'hôpital, tenant la main de Camille Lacourt, qu'elle s'est confiée à ses abonnés: «Après des mois de recherche, de doutes et d'aléas médicales, on m'a finalement retiré ce sein malade. Des mois que l'on retient notre souffle».

L'occasion également de rendre un bel hommage à son mari, qui l'accompagne au quotidien dans cette bataille. «J'ai la chance inouïe d'avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes. Un bonhomme comme m'a dit cette infirmière. Tu m'as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t'avoir auprès de moi».

«Prenez soin de vous»

L'ancienne miss qui s'est fait opérer, a tenu à encourager toutes les jeunes filles à se faire elles-aussi dépister «parce que personne ne devrait se sentir isolé dans cette situation, parce que ce ne doit représenter ni une honte, ni un tabou, allez faire vérifier vos seins les filles. Prenez soin de vous», a-t-elle écrit.

Camille Lacourt, a quant à lui, partagé la confession de sa femme accompagnée d'une belle déclaration à son égard. «Ma femme, mon héroïne».

(mm/L'essentiel)