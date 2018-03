Le passeport français refusé à Maître Gims

Le rappeur est arrivé dans l'Hexagone en provenance du Zaïre (devenu RDC) quand il avait 2 ans. Aujourd'hui âgé de 31 ans, Maître Gims a révélé, sur Europe 1 dimanche, au micro de Nikos Aliagas, avoir fait une demande pour devenir Français. Demande qui lui a été refusée «il n'y a pas très longtemps». «Je ne suis toujours pas Français. Je n'ai pas compris pourquoi on m'a refusé la nationalité», a confié l'interprète du tube «Sapés comme jamais».

Il a insisté sur le fait qu'il se «sentait Français» et que c'était «important à ses yeux». «Je m'exprime en français, je suis ambassadeur de la langue française dans le monde. Quand je voyage et qu'on me demande d'où je viens, je réponds que je suis Français», a-t-il martelé, visiblement ému par ce refus.

Des cours et un test

Dans cet entretien, on apprend aussi que Maître Gims a suivi la procédure habituelle pour obtenir la nationalité. «J'ai dû faire des cours. On m'a fait passer un test de français. On me montrait une image d'un frigo et je devais répondre que je voyais un frigidaire. J'ai fait tous ces trucs-là. Il fallait le faire. C'était important parce que c'est la loi. On reproche d'ailleurs souvent aux artistes d'avoir des passe-droits et d'être au-dessus des lois», a ajouté Gandhi Djuna, de son vrai nom, tout en précisant que selon lui son dossier de postulation était «en béton».

Un brin dépité, Maître Gims s'est encore interrogé sur les démarches qu'il devait maintenant entreprendre pour tenter de décrocher son passeport. Il a également ironisé sur le fait qu'il avait beau avoir sa statue au musée Grévin, mais que les autorités s'en «fichaient».

(L'essentiel/afp)