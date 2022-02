Jugée repoussante par un hater, elle lui répond

«99,9% des femmes ne ressemblent pas à une poupée Barbie. Voici un vrai corps féminin. Clairement, tu as passé trop de temps avec des poupées gonflables et regardé trop de porno. Ça a brouillé ta perception». Telle est la réponse de Karina Irby, créatrice de bikinis et influenceuse australienne, à un internaute qui lui avait laissé le commentaire suivant sur son compte Instagram. «Elle est repoussante et vous essayez tous de la faire se sentir bien avec le fait d’être obèse. C’est juste dégoûtant», avait écrit le troll sous un portrait d’elle en maillot de bain.

Célébrer la diversité des corps

«Mon corps n’est pas repoussant et il est loin d’être obèse. Oui, j’ai de la cellulite, de l’eczéma, de la chair sur les os. Je suis une jeune femme avec laquelle tu n’aurais aucune chance de sortir. 99,9% des femmes ne sortiraient jamais avec toi à cause de ta vision repoussante des femmes», écrit l’Australienne, qui est suivie par plus de 1,2 million de personnes sur le réseau social.

Karina Irby, dont la marque promeut différentes tailles, délivre également un message Body Positive: «Si davantage de gens se montraient en ligne tels qu’ils sont véritablement et si les entreprises montraient diverses morphologies, tout le monde serait mieux éduqué et plus respectueux».

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)