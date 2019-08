«Ma conversion, un grand choc pour les Français»

Arrivée au sommet des charts en France durant les années 2000, Diam's avait choisi en 2009 de mettre fin à sa carrière, suite à sa conversion à l'islam. L'ancienne rappeuse française, qui vivrait désormais en Arabie saoudite, revient sur son changement de vie, dans une interview en anglais accordée à Arab News.

«C’était un grand choc pour les Français», estime-t-elle. J’étais chanteuse et un jour j’arrive avec le voile. Les paparazzi sont venus à la mosquée et m’ont prise en photo. Et les gens disaient "Comment est-ce possible? Cette femme porte le voile maintenant?" Vous savez, c’est impossible pour eux».

En outre, Mélanie Georgiades de son vrai nom explique que c'est chez une amie qu'elle a pris la décision de se convertir à l'islam. «Mon amie s’est mise à prier, et je me suis jointe à elle, se souvient-t-elle. En priant avec elle et en me prosternant, je me suis sentie connectée à Dieu (...) C’était une révélation. Je suis devenue intimement convaincue de l’existence de Dieu. Plus je lisais le Coran, plus j’étais convaincue». Elle réaffirme par ailleurs que l'argent, le succès, le pouvoir ne l'ont pas rendue heureuse.

(L'essentiel)