Enceinte, elle montre sa poitrine «asymétrique»

Celle qui s'est fait opérer d'un cancer du sein il y a un peu plus d'un an milite désormais pour que les femmes touchées prennent la parole. Alice Detollenaere, ex-Miss Bourgogne, a d'ailleurs créé un blog, «Notaboobs», où elle se raconte. Alors pour elle, plus question de cacher quoi que ce soit, y compris les séquelles de son combat. Aujourd'hui enceinte de son premier enfant, elle a posté des photos de ses seins: «Une poitrine post cancer du sein pendant la grossesse, ça ressemble à ça! Un sein qui se développe et l'autre non puisqu'il n'a plus de glande mammaire», a-t-elle expliqué sur Instagram.

«Je m'étais imaginée belle, pas asymétrique; et pouvant donner le sein à mon enfant, finalement ce sera le biberon». Une phrase qui pourrait sonner comme un regret mais non: «Ce n'est pas la grossesse que j'avais imaginée, mais elle est encore mieux».

«Tu es sublime»

Des photos et des confessions qui ont touché son compagnon: «Si tu te voyais avec mes yeux, tu comprendrais qu'il y a une infinité de détails qui te rendent tellement belle!», a répondu l'ex-nageur Camille Lacourt. «Un courage à m'en donner les larmes et une force exemplaire qui me rendent fou amoureux de toi. Tu es sublime». Une déclaration à laquelle la future maman a répondu avec humour: «J'espère que tu me regarderas aussi avec les mêmes yeux quand, collés par la fatigue, il faudra se lever la nuit pour aller donner le biberon au bébé».

Une expérience que Camille Lacourt connaît puisqu'il est déjà papa de la petite Jazz, 8 ans, née de sa relation avec l'ex-Miss France Valérie Bègue.

(mc/L'essentiel)