Chrissy Teigen et John Legend ont perdu leur bébé

C’est une annonce qu’aucun couple ne songe devoir partager un jour: la perte d’un bébé à naître. C’est pourtant ce qu’on dû faire Chrissy Teigen et John Legend, le 1er octobre 2020. L’Américaine de 34 ans a posté plusieurs clichés en noir et blanc de son accouchement sur Instagram pour faire part de la terrible nouvelle.

«Nous sommes choqués et ressentons le genre de douleur dont vous entendez seulement parler, une douleur que nous n’avions jamais ressentie auparavant. Nous n’avons pas réussi à arrêter les saignements et donner à notre bébé ce dont il avait besoin, malgré les nombreuses transfusions. Ce n’était simplement pas assez», a commencé le top. La maman de Luna, 4 ans, et de Miles, 2 ans, a poursuivi en expliquant que pour ses deux premiers enfants, son mari et elle n’avaient choisi le prénom qu’après leur naissance, mais que cette fois, John et elle avaient déjà commencé à appeler leur bébé Jack. «À notre Jack, je suis désolée que tu aies dû faire face à tant de complications dans les premiers moments de ta vie, que nous n’ayons pas pu te donner ce qu’il te fallait pour survivre. Nous t’aimerons toujours», a-t-elle écrit.

Chrissy Teigen avait été hospitalisée le 27 septembre 2020, à cause de saignements. À ce moment-là, rien ne laissait présager une fin de grossesse aussi tragique. Le mannequin assurait que son bébé allait bien. Contrairement à Luna et Miles, qui avaient été conçus par fécondation in vitro, Jack était arrivé par surprise dans la vie de Chrissy et de John. Le couple avait annoncé que la famille allait s’agrandir dans le clip de «Wild», mis en ligne le 13 août 2020.

(L'essentiel/jfa)