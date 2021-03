Chrissy Teigen dénonce Twitter, trop toxique

Le mannequin américain Chrissy Teigen, également présentatrice de télévision, a annoncé mercredi son départ de Twitter, devenant la dernière personnalité en date à abandonner le réseau social, après avoir été victime de harcèlement. «Il est temps pour moi de dire au revoir», a écrit l'épouse du chanteur John Legend sur son compte Twitter, comptant plus de 13 millions d'abonnés, avant de le désactiver. «Cela ne me sert plus positivement mais cela me sert négativement».

«Mon désir d'être aimée et ma crainte de casser les pieds aux gens a fait de moi une personne qui n'est pas celle que vous avez voulu suivre et un être humain différent de ce que j'étais en commençant! Vivez bien, les twittos». Son compte Instagram suivi par plus de 34 millions de personnes est resté, lui, actif. Cette semaine, le lancement par Chrissy Teigen d'une ligne de produits de nettoyage à base de plantes en partenariat avec la star de la téléréalité Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, lui avait valu des réactions négatives.

À l'instar des autres plateformes, Twitter se voit de plus en plus reprocher de laisser se déverser des torrents d'invectives envers ses utilisateurs, le plus souvent depuis des comptes anonymes, avec des messages aux sous-entendus racistes ou misogynes.

(L'essentiel/afp)