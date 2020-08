Ireland Baldwin se dit victime d'une agression

Le week-end a très mal commencé pour Ireland Baldwin. La jeune femme de 24 ans, fille d’Alec Baldwin et de Kim Basinger, a raconté sur Instagram qu’elle avait été agressée vendredi en fin de journée sur un parking. En légende de clichés montrant un bleu sur son visage, le mannequin a écrit qu’une femme sous l’emprise de la drogue et à la recherche d’argent s’en était prise à lui sur un parking. «Elle m’a frappée au visage, a pris mes affaires et a sauté dans une voiture qui attendait et dans laquelle se trouvait son mari», a confié Ireland.

Heureusement pour l’Américaine, des personnes ayant assisté à la scène sont rapidement venues l’aider et la police a arrêté la malfaiteuse. Les forces de l’ordre ont indiqué à la jeune femme que de telles agressions se déroulaient de plus en plus fréquemment depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19, parce que les gens n’ont pas de travail et ont désespérément besoin d’argent.

«J’écris ceci pour rappeler à tout le monde d’être prudent et de faire attention à ce qui vous entoure. Nous vivons des moments vraiment difficiles et nous devons veiller les uns sur les autres», a conclu Ireland.

(L'essentiel/jfa)