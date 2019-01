«Je suis fière de ne pas être une bombasse»

«J'ai longtemps pensé que le cinéma ne voulait pas de moi.» Malgré cet aveu, Sara Giraudeau tiendra son premier grand rôle dans un film avec «Les envoûtés», qui sortira dans le courant de l'année. Une revanche pour celle qui pensait que son physique peu conventionnel - comparé aux bimbos - ne lui ouvrirait jamais les portes du septième art.

Pourtant lauréate d'un Molière en 2007 et d'un César en 2018, la fille d'Anny Duperey et du regretté Bernard Giraudeau a commencé à se faire confiance lorsqu'elle a pris conscience de ses atouts. «La particularité de ma voix et ma fragilité ont contribué à me figer dans l'esprit des autres», a-t-elle confié à Télérama.

Je suppose que ma beauté est plus particulière

Si elle dit avoir toujours «transpiré l'excusez-moi d'être là» en apparence, la comédienne de 33 ans s'est fait violence pour assumer cette beauté singulière, soulignée par un regard rempli de douceur. Cette vulnérabilité a quelque peu inquiété son père lorsque sa fille s'est lancée dans le métier: «Il avait peur que ça ne marche pas pour moi, que je souffre et qu'on se moque de moi. Puis, il m'a vue au théâtre et il a été rassuré».

Quelques années plus tard, la maman de deux enfants se dit «très heureuse de ne pas être une grosse bombasse»: «Mes parents étaient des bombes. Je suppose que ma beauté est plus particulière. Et j'espère que c'est un atout pour durer».

