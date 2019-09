Katy Perry espère servir d'exemple pour ses fans

Katy Perry ne regrette pas de s'être rabibochée avec Taylor Swift, après des années de conflits. Les deux stars étaient en guerre parce que l'interprète de «I Kissed A Girl» aurait tenté de «voler» la troupe de danseurs de Taylor, pour sa tournée. Après s'être envoyé des piques par chansons interposées, elles ont récemment fait la paix. Katy est même apparue dans le clip de son ex-rivale, «You Need To Calm Down».

Invitée dans l'émission d'Ellen DeGeneres, Katy est revenue sur cette réconciliation. Le fait d'être désormais en bons termes a aussi permis aux deux artistes de faire passer un message important à leur public. «En fait, c'était un gros malentendu entre nous. Avec Taylor, nous avons tellement de gens qui nous suivent et ils commençaient un peu trop à se monter les uns contre les autres. C'était très malheureux de voir ça, a confié la fiancée d'Orlando Bloom. Mais maintenant nous nous sommes excusées et je suis complètement dans la rédemption et le pardon».

L'Américaine de 34 ans souhaite ainsi servir d'exemple pour ses plus jeunes fans et leur montrer que «c'est cool de demander pardon et de se confronter à quelqu'un avec qui on a un problème et en parler». Un discours que les spectateurs du talk show ont chaudement applaudi.

(L'essentiel/lja)