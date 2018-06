Ed Sheeran encore accusé de plagiat

Ed Sheeran est dans la tourmente. Selon TMZ, l'artiste britannique est accusé d'avoir plagié la chanson de Marvin Gaye, «Lets get it on», sorti en 1973, pour écrire son tube «Thinking Ou Loud». Une plainte contre le chanteur aurait été engagée en 2016 par l'entreprise «Structured Asset Sales» qui lui réclamerait 100 millions de dollars de dommages et intérêts.

Selon cette entreprise qui possède un tiers des droits de «Lets get it on», la chanson d'Ed Sheeran aurait le même rythme, batterie, mélodie et ligne de basse que ce titre. Quant aux proches de Marvin Gay, décédé en 1984, ils ne se sont pas encore exprimés sur cette affaire.

Un accord à l'amiable

Ce n'est pas la première fois qu'Ed Sheeran se retrouve accusé de plagiat. En janvier 2018, il avait été poursuivi par deux auteurs australiens pour sa chanson «The rest of our life», coécrite avec deux artistes de country, Tim McGraw et Faith Hill. Ils l'accusaient d'avoir copié leur titre «When I Found You», interprété par Jasmine Rae. Il lui réclamaient 5 millions de dollars. Ed avait affirmé qu'il s'agissait d'une «compo originale créée de manière indépendante». L'affaire est toujours en cours.

En 2017, Ed Sheeran avait été accusé une première fois de plagiat pour son morceau «Photograph». Selon l'artiste Matt Cardle, l'Anglais de 27 ans aurait «copié note pour note» sa chanson «Amazing». Finalement, les deux parties avaient trouvé un accord à l'amiable.

(L'essentiel/lja)