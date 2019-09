Insultée, Jesy Nelson a voulu s'ôter la vie

Pour la première fois, Jesy Nelson a révélé le traumatisme qu'elle a vécu à cause du harcèlement virtuel dont elle a été victime depuis qu'elle fait partie du groupe Little Mix. Dans un documentaire qui sera diffusé sur la BBC le 12 septembre 2019, dont des extraits ont relayés dans le Daily Mail, la chanteuse raconte qu'elle a frôlé la mort en 2013, période durant laquelle elle recevait d'innombrables insultes sur les réseaux sociaux à cause de son physique. «J'étais considérée comme la grosse moche du groupe, se souvient l'ancienne serveuse de 28 ans. Cela me détruisait complètement.»

Ne supportant plus cette haine, Nelsy a voulu mettre fin à ses jours. «Je me rappelle juste que je voulais fuir tout ça, que ça se termine», dit-elle. Par chance, son petit ami de l'époque a pu la sauver à temps, en appelant une ambulance. La famille et les autres membres de Little Mix avaient été «anéantis» en apprenant cette terrible nouvelle. Après avoir discuté de ce drame avec ses proches, l'artiste n'en a plus jamais reparlé avec eux.

En mars 2019, la star avait expliqué que ce documentaire qu'elle a réalisé lui tenait vraiment à cœur. Elle souhaitait ainsi montrer la manière dont les réseaux sociaux peuvent avoir une influence néfaste sur la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, Jesy remonte la pente grâce à l'amour et au soutien de son chéri, Chris Hughes, candidat de téléréalité, avec qui elle sort depuis six mois. Très fier de Jesy et de son parcours, l'Anglais de 26 ans espère bientôt l'épouser et fonder une famille avec elle.

(L'essentiel/lja)