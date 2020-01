Maman Dion est décédée, le Canada en deuil avec Céline

Thérèse Dion, surnommée «Maman Dion», la mère de Céline, est décédée à 92 ans, a confirmé vendredi la star internationale originaire du Québec. «Maman, nous t'aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon cœur», a tweeté Céline Dion, qui doit se produire vendredi soir à Miami.

Maman, nous t’aimons tellement... Nous te dédions le spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec tout mon coeur. http:// Maman, we love you so much We dedicate tonight’s show to you and I’ll sing to you with all my heart. Love, Céline xx : Richard Gauthier pic.twitter.com/5kQDL1ILbs— Celine Dion (@celinedion) January 17, 2020

La star a également publié sur les réseaux sociaux une vieille photo de famille en noir et blanc, montrant Thérèse Dion entourée de son mari et de leurs 14 enfants. «Maman Dion s'est éteinte paisiblement chez elle, cette nuit, entourée des siens», a précisé vendredi la société québécoise Productions Feeling, qui gère la carrière de l'artiste. «Triste d'apprendre le décès de Thérèse Dion, Maman Dion pour tous les Québécois», a écrit plus tôt le Premier ministre du Québec François Legault sur Twitter.

Triste d'apprendre le décès de Thérèse Dion, Maman Dion pour tous les Québécois. Une femme remarquable, si généreuse, si aimante, qui a consacré sa vie entière au bien-être de sa famille. Notre grande famille québécoise pleure son départ. Toutes mes condoléances à la famille Dion— François Legault (@francoislegault) January 17, 2020

Thérèse Dion était l'épouse d'Adhémar Dion, décédé en 2003 des suites d'une longue maladie, et la mère de 14 enfants, dont la benjamine, Céline, a vendu près de 250 millions d'albums. Elle avait lancé la carrière de Céline, alors âgée de 12 ans, en envoyant une cassette à l'imprésario René Angelil.

C'est en janvier 1981 que l'enregistrement tombe dans ses mains. Le producteur, qui allait devenir son mari, avait été impressionné par la voix de la jeune chanteuse. Thérèse Dion a animé pendant plusieurs années une émission de cuisine à la télé, tout en commercialisant ses plats cuisinés sous la marque «Les pâtés de Maman Dion».

«Une place spéciale dans nos cœurs»

Elle a aussi créé la «Fondation Maman Dion», qui vise notamment à soutenir la réussite scolaire des jeunes québécois âgés de 5 à 16 ans et issus de milieux défavorisés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rendu hommage sur Twitter à «une figure marquante et une généreuse philanthrope». «Thérèse Dion occupe une place spéciale dans nos cœurs», a-t-il estimé.

Aujourd'hui, le Québec pleure le décès de Maman Dion. Thérèse Dion occupe une place spéciale dans nos cœurs – elle a été une figure marquante et une généreuse philanthrope. Mes pensées accompagnent @celinedion et toute sa famille pendant cette épreuve.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 17, 2020

«On n'a qu'une seule maman, et celle qui a élevé et accompagné une des plus grandes voix au monde s'est éteinte. Toutes mes condoléances à la famille Dion», a regretté Steven Guilbeault, le ministre du patrimoine canadien (Culture).

On n'a qu'une seule maman, et celle qui a élevé et accompagné une des plus grandes voix au monde s'est éteinte. Toutes mes condoléances à la famille Dion.https://t.co/JN0UPaq2WJ— Steven Guilbeault (@s_guilbeault) January 17, 2020

Le Premier ministre du Québec a salué «une femme remarquable, si généreuse, si aimante, qui a consacré sa vie entière au bien-être de sa famille». «Notre grande famille québécoise pleure son départ», a ajouté M. Legault. Grand-mère de 32 petits-enfants, Thérèse Dion avait 48 arrière-petits-enfants et était arrière-arrière-grand-mère six fois, selon la chaîne canadienne TVA. Céline Dion est actuellement en tournée internationale pour son album «Courage», la première depuis dix ans.

(L'essentiel/afp)