Dakota Johnson a «un fort instinct maternel»

L’actrice de 31 ans, compagne du chanteur de Coldplay Chris Martin, est l’héroïne du long métrage «Our Friend», dans lequel elle incarne une mère de deux enfants atteinte d’un cancer en phase terminale. Le film, avec Jason Segel et Casey Affleck, sera disponible dès le 22 avril 2021 sur Prime Video.

Comment pouvez-vous nous présenter «Our Friend»?

Ce film est basé sur l’histoire vraie d’un couple qui apprend une nouvelle terrible sur l’espérance de vie de la femme et qui va faire appel à son meilleur ami pour s’occuper des deux jeunes enfants. J’adore les films dramatiques, qui m’attirent plus que les comédies.

Comment avez-vous développé votre sentiment maternel dans le film alors que vous n’avez pas d’enfants?

J’ai créé une relation authentique avec ces jeunes filles durant le tournage. Je ne suis peut-être pas encore maman, mais j’ai un fort instinct maternel. J’ai grandi dans une famille recomposée en ayant des demi-frères et demi-sœurs beaucoup plus jeunes que moi à la maison (ndlr: Stella Banderas de sept ans sa cadette, mais aussi Grace et Jasper Johnson, 21 et 18 ans).

Le film retrace une grande amitié entre trois personnes. Quelle est votre plus belle histoire?

C’est celle que je partage avec l’une de mes meilleures amies car nous nous connaissons depuis que nous sommes bébés. Même si la vie nous a entraînées dans différentes directions, nous avons toujours su rester amies. Avec elle, j’ai appris que pour qu’une grande amitié dure, il faut savoir accepter les changements de ses proches. Je m’efforce d’être à l’écoute.

Pourquoi changez-vous de couleur de cheveux d’un film à l’autre?

Ça me plaît. Je me considère comme brune alors que je suis blonde de naissance. Pouvoir changer d’apparence est aussi un avantage dans ma carrière. Je peux incarner mille femmes différentes.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)