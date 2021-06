«Chacun de nous a tourné la page "Friends"»

Même si elle a enchaîné des dizaines de films et de feuilletons durant ces quinze dernières années, Lisa Kudrow est toujours Phoebe pour les millions de fans de «Friends». Rencontre.

Pourquoi avoir attendu autant d’années avant de tous vous retrouver?

J’ai toujours aimé Phoebe, mais elle fait partie de mon passé. Il est important de redire aux fans que «Friends: The Reunion» n’est pas un épisode inédit. Il s’agit juste de la rencontre des acteurs qui se remémorent leurs souvenirs. Il ne faut pas s’attendre à ce que je redevienne Phoebe. Ce temps est révolu, même si c’est toujours un bonheur de se retrouver dans les décors du Central Perk.

Quel est votre meilleur souvenir de «Friends»?

Alors là, je suis la pire de tous car j’ai une mémoire plus que sélective (rires). Jennifer Aniston et Matt LeBlanc sont bien meilleurs que moi pour raconter des anecdotes de nos années communes. La vérité est qu’il y a certains épisodes des dernières saisons que je n’ai jamais vus et que je ne regarde jamais les rediffusions.

Lady Gaga qui chante «Tu pues le chat» est l’un des grands moments de l’épisode. Que dire des nombreuses surprises?

Il faut garder le suspense pour les téléspectateurs qui n’ont pas encore vu la réunion, mais c’est vrai que beaucoup d’artistes sont des fans de «Friends», ils ont grandi en regardant la série. Je suis encore surprise de rencontrer des jeunes artistes de 20 ans qui me disent adorer Phoebe. Je n’avais appris la guitare que pour le feuilleton et j’avais totalement oublié les accords de «Tu pues le chat». J’ai dû les réapprendre en ressortant ma guitare d’un placard (rires).

Comment expliquez-vous que les ados d’aujourd'hui soient autant fascinés par le feuilleton?

C’est l’effet nostalgie qui marche à fond. «Friends» est bien plus qu’une sitcom. C’est l’histoire d’un groupe d’amis qui se retrouvent ensemble en face à face sans réseaux sociaux, téléphones portables ou autres technologies qui bloquent le contact direct entre humains.

Peut-on espérer un autre retour de «Friends» rapidement?

Non, je suis reconnaissante de la décennie que nous avons passée tous les six. Je sais comme il est rare d’avoir une équipe aussi soudée à la télévision. Mais le temps a passé et chacun de nous a tourné cette page de sa carrière.

2024 marquera l'anniversaire des 30 ans du premier épisode. Prête pour une nouvelle réunion dans trois ans?

Cela a déjà été assez compliqué de filmer ce programme spécial, alors ne me posez pas ce genre de question sur l’avenir (rires).

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)