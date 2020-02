Sa mère lui interdit de se marier avec son copain

Après avoir traversé des moments difficiles à cause de ses troubles mentaux et son addiction à l'alcool et à la drogue, Amanda Bynes semble enfin mieux dans sa peau. Il faut dire que l'Américaine de 33 ans a retrouvé l'amour dans les bras de son nouveau copain, Paul Michael, qu'elle a récemment présenté sur Instagram comme son fiancé et «amour de sa vie».

Or, cet idylle naissante ne plaît pas du tout à la famille d'Amanda. À cause de sa santé mentale fragile, la star a été mise sous la tutelle de sa mère. Et selon TMZ, cette dernière refuse que sa fille se marie avec cet homme qu'elle n'a jamais rencontré. Sans le consentement de sa génitrice, Amanda ne pourra donc pas dire «oui» à son compagnon qu'elle a rencontré il y a quelques mois, à une réunion des Alcooliques anonymes.

De plus, le fait que Paul Michael soit sans emploi rassure encore moins les parents de la comédienne qui veulent aussi protéger ses intérêts. Pour le moment, Amanda, qui se dit sobre depuis une année, n'a pas réagi à cette affaire.

